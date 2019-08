Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (05.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Bei Siemens habe sich das Bild in der vergangenen Woche massiv eingetrübt. Schwache Zahlen, ein pessimistischer Ausblick und die allgemeine Marktschwäche durch die neuen Twitter-Attacken von US-Präsident Donald Trump hätten den DAX-Titel innerhalb weniger Tage um über zehn Prozent abstürzen lassen. Nun gebe es auch noch Streit mit den Gewerkschaften.Bereits in der vergangenen Woche habe DER AKTIONÄR berichtet, dass Personalchefin Janina Kugel Siemens verlassen werde. Bei der Frage um ihre Nachfolge komme es nun zum Konflikt zwischen der IG Metall und dem Konzern. Laut "Handelsblatt" fordere die Gewerkschaft, dass ein neuer Manager berufen werde - und Kugels Nachfolger nicht aus dem amtierenden achtköpfigen Vorstand stamme.Das Problem: Mit acht Personen sei der Vorstand ohnehin schon groß. In der angestrebten Holding-Struktur sollte dieser verringert werden. Laut dem Bericht plane Siemens deshalb, dass einer der amtierenden Vorstände zusätzlich Arbeitsdirektor werde. Wer das Rennen macht und ob sich die Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite durchsetze, sei noch völlig offen. Eine Lösung müsse aber her, denn spätestens Ende Januar 2020 werde Kugels Vertrag auslaufen und sie Siemens verlassen.Ein neuer Streit mit den Gewerkschaften käme zu einer ungünstigen Zeit. Denn Handelskrieg und Konjunktursorgen würden dem Industriekonzern ohnehin die Stimmung vermiesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:90,00 EUR -2,33% (05.08.2019, 12:06)