Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (07.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens wolle seine Tochter Siemens Energy im September an die Börse bringen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung diesen Donnerstag, den 9. Juli, sollten die Aktionäre die Abspaltung durchwinken. Sorgen, dass die Pläne abgelehnt würden, müsse sich das Management wohl nicht machen.Die Aktionärsberater ISS und Glass Lewis, nach deren Rat sich vor allem in Großbritannien und den USA viele Fonds richten würden, möchten dem IPO laut Reuters zustimmen. Die hohen Kosten und mögliche Risiken der Aufspaltung würden zwar nicht gerade für Begeisterung sorgen, doch Glass Lewis finde demnach nach eigener Aussage "keinen überzeugenden Grund zu empfehlen, dass die Aktionäre den Vorschlag nicht unterstützen sollten". ISS schreibe immerhin von "überzeugenden strategischen Überlegungen".Vorsichtig habe sich laut Reuters auch Winfried Mathes von der Deka geäußert. Er mache sich Sorgen um die Krisenfestigkeit des verbleibenden Siemens-Geschäfts, dass in der Corona-Krise Gewinneinbußen habe hinnehmen müssen. Zudem sei die Strategie des neuen Siemens-Energy-Chefs Christian Bruch unklar. Es müsse sich zeigen, ob Kostensenkungen oder der Umbau des Geschäfts hin zu Energieträgern wie Wind oder Wasserstoff im Vordergrund stehe.Ein großer Schritt wie die milliardenschwere Abspaltung von Siemens Energy löse naturgemäß nicht nur Euphorie aus. Doch die Aktionäre dürften zustimmen, an der Börse sollte die Entwicklung gut ankommen. Der Konglomeratsabschlag bei Siemens werde dadurch weiter sinken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link