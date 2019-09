Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (25.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens reduziere in seiner kriselnden Energiesparte seine bisherigen Stellenabbaupläne. Statt der 1.400 Jobs sollten in Deutschland nur noch 1.100 Jobs wegfallen, wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch gesagt habe. In Erlangen, dem am stärksten betroffenen Standort, sollten 450 Stellen wegfallen und nicht wie bisher angekündigt 600.Laut dem sogenannten Radolfzeller Abkommen könnten betriebsbedingte Kündigungen bei Siemens nur im Einvernehmen zwischen Unternehmensleitung, IG Metall und dem Betriebsrat erfolgen. "Wir haben das Ziel, einvernehmliche Lösungen zu erzielen", habe der Sprecher betont. Dabei komme eine ganze Palette von Möglichkeiten wie Weiterbildung, Versetzung, Vorruhestands- und Altersteilzeitmodelle sowie Abfindungszahlungen zum Tragen. Die reduzierten Abbaupläne seien Ergebnis eines mit der Arbeitnehmerseite gefundenen Kompromisses, habe der Sprecher gesagt.Im Juni habe Siemens in seiner kriselnden Energiesparte angekündigt, weltweit 2.700 Stellen zu streichen. Zu der Sparte "Gas and Power" gehöre auch das Geschäft mit Transformatoren und Schaltanlagen. Im kommenden Jahr wolle Siemens die Sparte an die Börse bringen.Im März vergangenen Jahres habe Siemens bereits seine Medizintechnik-Sparte Siemens Healthineers an die Börse gebracht. Es sei einer der größten Börsengänge der deutschen Geschichte gewesen. 4,2 Milliarden Euro seien Siemens durch die Platzierung von 15 Prozent der Tochter zugeflossen. Auf Basis des Ausgabepreises sei Healthineers mit insgesamt 28 Milliarden Euro bewertet worden. Heute sei das Unternehmen bereits knapp 36 Milliarden Euro wert - und Mitglied im MDAX für mittelgroße Unternehmen.Die britische Investmentbank HSBC sei zuversichtlich, dass diese Hürde bald genommen werden könne. Sie habe Siemens von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 114,00 auf 120,00 Euro angehoben. Die Abspaltung der Energiesparte sei ein wichtiger Schritt in Richtung klarer Fokussierung des Technologiekonzerns und damit ein mittelfristiger Kurstreiber, habe Analyst Michael Hagmann in einer am Mittwoch präsentierten Studie geschrieben. (Analyse vom 25.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: