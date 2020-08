ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (06.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Starke Zahlen zum dritten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres würden die Siemens-Aktie am Donnerstag an die DAX-Spitze treiben. Vor allem in der Sparte Digitale Industrien sei es gut gelaufen, während der anhaltende Umbau unter dem Strich auf das Ergebnis drücke.Die Corona-Krise spiegele sich zwar v.a. in den sinkenden Neuaufträgen wider. Der Anstieg der um Effekte aus der Personalrestrukturierung bereinigten EBITDA-Marge von 13 auf 14,7% stelle aber ein echtes Ausrufezeichen dar. Ebenfalls positiv: Sowohl Digitale Industrien als auch Intelligente Infrastruktur seien bei ihren Sparzielen besser unterwegs als geplant.Neben den Zahlen habe sich Siemens auch zum Konzernumbau geäußert. Bei der Flender-Abspaltung komme Siemens gut voran - neben einem Spin-off seien auch andere Optionen möglich. Siemens Mobility solle dagegen nach der geplatzten Alstom-Fusion im vergangenen Jahr integraler Bestandteil von Siemens bleiben. Zudem sei noch einmal betont worden, dass bei Siemens Energy kein Komplettverkauf angestrebt werde.Siemens baue weiter um und auch nach Zukäufen wolle sich der Konzern umsehen. Mit den starken Zahlen, dem Milliarden-Deal der Tochter Siemens Healthineers und dem anstehenden Spin-off von Siemens Energy seien die Perspektiven gut. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen. Neueinsteiger könnten einen Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,80 EUR +1,46% (06.08.2020, 13:10)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:113,24 EUR +1,05% (06.08.2020, 12:56)