Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

139,12 EUR +0,22% (23.08.2021, 09:54)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

139,38 EUR +0,58% (23.08.2021, 09:39)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (23.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach den starken Zahlen zuletzt notiere die Siemens-Aktie derzeit nur knapp unterhalb des Rekordhochs. Der DAX-Konzern bleibe jedoch ehrgeizig und wolle sich weiter verbessern. Gerade in der Sparte Smart Infrastructure wolle Siemens künftig auch durch Zukäufe schneller wachsen als die Konkurrenz und von der zunehmenden Digitalisierung von Gebäuden profitieren.Bei möglichen Übernahmen etwa im Bereich Software oder Lade-Infrastruktur wolle sich Spartenchef Matthias Rebellius auf keine Größenordnung festlegen. "Es geht weniger darum, wie viel man bezahlen will, sondern darum, wie viel Wachstum man damit schaffen und welchen Wert man daraus erzeugen kann", habe er im Gespräch mit Reuters gesagt.Mittelfristig solle Smart Infrastructure um 4 bis 6% wachsen, so Rebellius weiter. Da der gesamte Markt für Gebäudetechnik nur um 3% pro Jahr zulege, sei es dafür notwendig, Wettbewerbern wie Schneider Electric, ABB oder Honeywell Marktanteile abzunehmen.Entscheidender Baustein solle die zunehmende Digitalisierung werden. "Wir verkaufen kein Glas und keinen Beton. Die Gebäude werden künftig viel digitaler, viel technischer - und das ist gut für uns", so Rebellius. Aktuell würden Software und digitale Dienste bei Smart Infrastructure erst rund 5% des gesamten Umsatzes ausmachen. Diese Zahl wolle Rebellius bis 2025 verdoppeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: