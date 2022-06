XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

121,68 EUR -2,00% (09.06.2022, 17:35)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (10.06.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) markierte am 5. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 157,96 EUR und geriet danach massiv unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Sie sei bis 7. März 2022 auf ein Tief bei 105,92 EUR gefallen. Nach einer Erholung auf 138,08 EUR habe sich der Wert am 12. Mai wieder dem Jahrestief angenähert. Etwas darüber habe er nach oben gedreht und sei an den Widerstandsbereich um 126,16 EUR geklettert und damit auch an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. In den letzten Tagen sei die Aktie unterhalb dieser Marke seitwärts gelaufen. Gestern habe sie sich von dieser Marke entfernt und sei fast an den EMA 50 zurückgefallen.AusblickFalle die Siemens-Aktie unter den EMA 50 bei 121,06 EUR ab, könnte die Erholung der letzten Wochen beendet sein. Die Aktie könnte dann zu einer neuen Verkaufswelle in Richtung 105,92 EUR ansetzen. Sollte die Aktie aber doch noch über 126,16 EUR ausbrechen, dann bestünde die Chance auf eine weitere Erholung. Im ersten Schritt könnte die Aktie in Richtung 138,08 EUR ansteigen. Für ein größeres Kaufsignal in Richtung Allzeithoch müsste der Wert auch diesen Widerstandsbereich durchbrechen. (Analyse vom 10.06.2022)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:120,80 EUR -0,02% (10.06.2022, 08:36)