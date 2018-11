Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (27.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Ungeachtet der öffentlichen Kritik habe Siemens-Chef am Montag zu einer Konferenz nach Saudi-Arabien gereist. Der saudische Ölriese Saudi Aramco habe gemeldet, dass zahlreiche Absichtserklärungen und Verträge unterzeichnet worden seien. Und auch der DAX-Konzern solle unter den beteiligten Firmen sein.Eigenen Angaben zufolge betrage das Volumen der anstehenden Deals bei Saudi Aramco 27,5 Milliarden Dollar. Siemens habe bestätigt, dass Absichtserklärungen unterzeichnet worden seien. Über die Höhe der Aufträge oder deren konkreten Inhalt sei nichts bekannt geworden. Es handle sich auch noch nicht um fertige Verträge.Für das deutsche Unternehmen habe sich die moralisch umstrittene Reise nach Saudi-Arabien damit gelohnt. Ohnehin seien die Verbindungen in das Ölland für Siemens sehr wichtig. Bis 2030 erhoffe sich der Technologiekonzern Chancen auf Aufträge im Wert von 30 Milliarden Dollar. Derzeit sei man am Bau eines Gaskraftwerks und der neuen U-Bahn in der Hauptstadt Riad beteiligt.Der DAX-Titel notiere nach wie vor knapp oberhalb der 100-Euro-Marke. Saudische Milliardenaufträge würden neue Impulse liefern. Langfristig würden zudem vor allem Digitale Fabrik, intelligente Infrastruktur und die Medizintechniktochter viel Fantasie versprechen. Doch die Kraftwerkskrise belaste und bremse momentan das Wachstum.