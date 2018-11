Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (29.11.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: Risiken überwiegen - ChartanalyseNach einer Bodenbildung im April waren die Aktien von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer steilen Kaufwelle bis an den Widerstand bei 121,00 EUR gestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch dort habe ein Doppeltop die Erholung gestoppt. Mit dem anschließenden Rückfall unter die Unterstützung bei 112,10 EUR habe sich der übergeordnete Abwärtstrend wieder in Bewegung gesetzt und für einen Abverkauf gesorgt, der in der Spitze sogar unter die Unterstützung bei 100,00 EUR und auf ein neues Jahrestief bei 98,51 EUR geführt habe. Dort hätten die Käufer im Oktober eine erste Erholung gestartet, die jedoch auf Höhe einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie gescheitert sei. Ein erneuter Rücksetzer sei wiederum im Bereich von 98,51 EUR aufgefangen worden, womit sich zumindest im kurzfristigen Bild ein Doppelboden abzeichne. Die Erholung, die seither anlaufe, habe die Hürde bei 103,32 EUR allerdings noch nicht überwinden können.Ausblick: Die laufende Gegenbewegung habe in den letzten Tagen zusehends an Schwung verloren. Ein weiterer Kursrückgang werde dadurch immer wahrscheinlicher.Die Short-Szenarien: Würden die Käufer an der Widerstandszone von 103,32 bis 104,90 EUR scheitern, dürfte sich eine weitere Abwärtsbewegung an die Unterstützung bei 100,00 EUR in Gang setzen. Dort könnten die Bullen erneut eingreifen und einen weiteren Anstieg auslösen. Werde die Marke dagegen unterschritten, wäre ein Verkaufssignal aktiviert, dem zunächst ein Abverkauf bis 97,00 EUR folgen dürfte. Darunter wären weitere Verluste bis an die Unterstützung bei 94,50 EUR zu erwarten.Die Long-Szenarien: Um die Gefahr eines solchen Kursrückgangs zu reduzieren, müsste der Wert in einem ersten Schritt über den Widerstand bei 104,90 EUR ausbrechen. Gelinge es, die Aktien nachhaltig über dieser Barriere zu etablieren, wäre eine Fortsetzung der Erholung bis 106,35 EUR und darüber bis an den Widerstand bei 108,86 EUR möglich. Spätestens an dieser Hürde sollte man sich jedoch auf die mittelfristige Fortsetzung des Abwärtstrends einstellen. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:103,02 EUR -0,16% (29.11.2018, 09:12)