Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (19.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Umbau bei Siemens laufe weiterhin auf Hochtouren. In der neu formierten Energiesparte Power & Gas habe der DAX-Konzern nun einen weiteren Stellenabbau angekündigt, um Kosten zu sparen. Bis zur Abspaltung der neuen Tochter sei es zwar noch ein weiter Weg, die Siemens-Aktie setze ihre Erholung derweil aber fort.2.700 weitere Arbeitsplätze würden in der Energiesparte gestrichen. Statt dem Kraftwerksgeschäft seien diesmal aber das Projektgeschäft und die Energieübertragungs-Sparte, die Hochspannungsleitungen oder Transformatoren baut, betroffen. 500 Mio. Euro wolle Siemens dadurch einsparen. Insgesamt würden sich die Stellenstreichungen bei Siemens in den kommenden Jahren damit bereits auf 13.000 Jobs summieren.Bis September 2020 wolle Siemens die Energiesparte ausgliedern und an die Börse bringen. Im Mai hätten Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, Gas & Power sowie die Beteiligung an der Windtochter Siemens Gamesa in ein gemeinsames Unternehmen auszulagern. Zu Gas & Power würden neben der konventionellen Energieerzeugung auch Aktivitäten in den Bereichen Öl und Gas, Energieübertragung und die jeweiligen Servicegeschäfte gehören. Siemens wolle die neue Tochter künftig mit einer Beteiligung unter 50% dekonsolidieren, die Sperrminorität von 25% allerdings nicht unterschreiten.Die neue Strategie von Siemens sei zeit- und kostenintensiv. Langfristig dürfte sich der Plan auszahlen. Anleger würden jedoch Geduld brauchen. Wer investiert sei, bleibe beim DAX-Titel an Bord. Charttechnisch sehe es mit dem Sprung über 105 Euro zudem wieder besser aus, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:106,30 EUR +0,47% (19.06.2019, 12:01)