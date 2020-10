Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

107,28 EUR -0,56% (01.10.2020, 16:55)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Mit dem Beginn des neuen Geschäftsjahres am heutigen 1. Oktober setze sich der Machtwechsel bei dem DAX-Konzern fort. Der mächtige und langjährige Siemens-Chef Joe Kaeser bleibe zwar formell weiter im Amt. Die operative Verantwortung übernehme aber sein designierter Nachfolger Roland Busch.Formell solle der Wechsel dann zur Hauptversammlung im Februar 2021 erfolgen. Mit der Abspaltung von Siemens Energy zu Wochenbeginn habe Kaeser dennoch den letzten großen Schritt bei seinem massiven Umbau getan. "Mit drei leistungsfähigen, fokussierten und selbstständigen Unternehmen sind wir hervorragend für die Zukunft aufgestellt", habe Kaeser dazu am Montag gesagt.Busch wolle nun seine eigenen Vorstellungen einfließen lassen. Vor allem die digitale Transformation dürfte im Mittelpunkt stehen. Allerdings heiße es auch, dass er wieder mehr Verantwortung in die Zentrale verlagern wolle, nachdem Kaeser den einzelnen Bereichen zuletzt immer mehr Freiraum gegeben habe.Nach der Abspaltung von Siemens Energy liege der Fokus bei Siemens auf Digitalen Industrien und Intelligenter Infrastruktur. Dazu komme das Zuggeschäft. Damit dürfte der Konglomeratsabschlag sinken, die stärkere Spezialisierung sollte sich auch in den einzelnen Einheiten auszahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:106,90 EUR -0,89% (01.10.2020, 17:09)