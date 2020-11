Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (23.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Neben Digitalen Industrien und Intelligenter Infrastruktur gehöre auch das Zuggeschäft nach dem Umbau weiter zu den Kerngeschäften von Siemens. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn arbeite der Konzern hier an der Entwicklung von Wasserstoffzügen. Es könnte ein Milliardengeschäft rund um den Megatrend entstehen.Ab 2024 solle ein Mireo Plus von Siemens mit einem umgerüsteten Wasserstoffantrieb im Raum Tübingen in den Probebetrieb gehen. Der Zug solle eine Reichweite von 600 Kilometern haben und dank einer Wasserstofftankstelle von der Deutschen Bahn binnen 15 Minuten aufgetankt sein - ebenso schnell wie ein Dieselzug, die Leistungsdaten sollten denen eines strombetriebenen Zugs entsprechen und Dieselfahrzeugen überlegen sein."Die klimafreundliche Verkehrswende ist möglich", habe Bahn-Vorstandsmitglied Sabina Jeschke gesagt. 1.300 Dieseltriebzüge müsse der Konzern ersetzen, um wie angestrebt in 30 Jahren klimaneutral unterwegs zu sein. Für Siemens winke ein Milliardengeschäft. "Wir sehen in Europa ein Marktpotenzial von 10.000 bis 15.000 Triebzügen, die in den nächsten zehn bis 15 Jahren ausgetauscht werden", so Siemens-Mobility-Chef Michael Peter zu Reuters. Bei Kosten von fünf bis zehn Millionen Euro je Mireo Plus ergebe das "in Europa ein Marktpotenzial von 50 Milliarden bis 150 Milliarden Euro."Die Brennstoffzelle dürfte eine wesentliche Rolle bei der Verkehrswende spielen. Gerade bei Zügen könnte die Technologie ihre Vorteile ausspielen. Siemens sei hier gut positioniert, um vom potenziellen Megatrend zu profitieren.