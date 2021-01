ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (22.01.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens: Kurs bricht nach oben aus - AktiennewsDie Aktie von Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) eröffnete am Freitag mit einer großen bullischen Kurslücke von über 3% und erreichte nach dem darauffolgenden Anstieg bei 131 Euro den höchsten Stand seit Mai 2017, so die Experten von XTB.Die vorläufigen Zahlen für das im Oktober begonnene erste Geschäftsquartal hätten deutlich über den Prognosen der Analysten gelegen. Bisher habe in dieser Woche an jedem einzelnen Tag ein höherer Schlusskurs erzielt werden können, wobei die Aktie insgesamt rund 8% an Wert gewonnen habe. Der 3-Perioden RSI deute ähnlich wie immer November 2020 auf eine fortgeschrittene Bewegung hin. Um das offene Gap zu schließen, müsste der Kurs unter die Hochs von Anfang des Jahres bei 125,30 Euro fallen. Stärkere Unterstützung gäbe es erst wieder bei 119 Euro.Börsenplätze Siemens-Aktie:129,12 EUR +1,51% (22.01.2021, 12:32)XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:129,48 EUR +4,59% (22.01.2021, 12:19)