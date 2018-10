Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (05.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Investoren würden aktuell einen Bogen um das Wertpapier machen. Seit dem Zwischenhoch im August habe es über 10% verloren. Doch ein ähnlich dramatischer Absturz wie bei General Electric stehe nicht zu befürchten. Neue Aufträge im Zuggeschäft würden Mut machen, auch die kriselnde Kraftwerksparte stehe zumindest besser da als bei GE.Die Mobilitätssparte, die vor der Fusion mit dem Wettbewerber Alstom stehe, habe zwei Aufträge vermeldet. So habe die Deutsche Bahn bei Siemens und Bombardier für 610 Mio. Euro Züge und Triebwagen bestellt - 412 Mio. Euro davon würden auf Siemens entfallen. Ferner werde gemeinsam mit Thales die Steuerungs- und Signaltechnik für drei neue U-Bahn-Linien in Paris geliefert. Der Auftrag habe ein Volumen von 360 Mio. Euro.Doch auch das kriselnde Kraftwerksgeschäft belaste Siemens nicht so stark wie GE. Der Rivale habe hier nach der milliardenschweren Übernahme des Alstom-Kraftwerksgeschäfts vor einigen Jahren nun 23 Mrd. Euro abschreiben müssen. Siemens dagegen gelte als Favorit auf einen Großauftrag im Irak. Die Rede sei von einem Volumen im zweistelligen Milliardenbereich. Das könnte der Problemsparte vorerst Luft verschaffen.Siemens stehe deutlich besser da als General Electric. Im schwachen Marktumfeld hätten große Industriekonglomerate jedoch allgemein einen schweren Stand. Ein Neueinstieg biete sich wegen des Chartbild jetzt deshalb nicht an. Langfristig bleibe die Siemens-Aktie trotzdem attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:106,46 EUR -0,49% (05.10.2018, 12:38)