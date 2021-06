Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

135,58 EUR -0,12% (25.06.2021, 12:56)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

135,56 EUR +0,24% (25.06.2021, 12:42)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (25.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Im Rahmen des digitalen Kapitalmarkttages 2021 habe das Management um CEO Roland Busch neue Unternehmensziele verkündet. Siemens betrachte die Kombination aus der realen und der digitalen Welt als besonders starken Wettbewerbsvorteil und traue sich vor diesem Hintergrund über den Geschäftszyklus hinweg nun ein vergleichbares jährliches Umsatzwachstum von 5% bis 7% (bisher: 4% bis 5%) zu. Für die Digitalumsätze peile Siemens ausgehend von EUR 5,3 Mrd. in 2020 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von rund 10%bis 2025 an.Das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation solle jährlich im hohen einstelligen Prozentbereich und damit relativ stärker als der Umsatz zulegen. Während Digital Industries trotz der temporären Belastung aus der Umstellung des Softwaregeschäfts seine Zielmarge von 17% bis 23% beibehalte, würden die Zielranges für Smart Infrastructure künftig 11% bis 16% (bislang: 10% bis 15%) und für Mobility 10% bis 13% (bislang: 9% bis 12%) lauten. Darüber hinaus rücke die Entwicklung des Free Cashflows verstärkt in den Fokus. Siemens verpflichte sich außerdem zu einer progressiven Dividendenpolitik, d.h. ausgehend von einer Dividende von EUR 3,50 je Aktie werde die Dividende mindestens konstant gehalten. Alle diese Ziele würden ab dem im Oktober beginnenden Geschäftsjahr 2021/22 gelten. Zudem solle im kommenden Geschäftsjahr ein neues fünfjähriges Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu EUR 3,0 Mrd. aufgelegt werden.Im laufenden 3. Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 habe sich die positive Unternehmensentwicklung angabegemäß fortgesetzt. Die bekannte Spanne für den Gewinn nach Steuern von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,2 Mrd. sei bestätigt worden, enthalte nun aber bereits die bisher ausgeklammerten Belastungen aus der Varian-Übernahme (EUR 300 Mio. bis EUR 500 Mio.), so dass es sich faktisch um die dritte Prognoseerhöhung im laufenden Geschäftsjahr handle.Nach dem umfangreichen Umbau der vergangenen Jahre laufe Siemens in der Erfolgsspur. Mit den nun verkündeten Schritten erhöhe die Unternehmensleitung die Visibilität und Planbarkeit, und schärfe gleichzeitig den Wachstums- und Profitabilitätsfokus. Die in 2020 erfolgte Abspaltung von Siemens Energy unterstütze diese Entwicklung durch den Fokus auf Technologie positiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siemens AG": Keine vorhanden.