ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (29.10.2019/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Konzernumbau schreite unaufhaltsam voran. Bei den Anlegern komme das derzeit gut an - die Siemens-Aktie habe seit dem Tief im August 25% zugelegt. Im kommenden Jahr solle die Energiesparte als Siemens Energy an die Börse gehen. Die Führungsmannschaft für die neue Tochter stehe nun. Bereits bekannt gewesen sei, dass Michael Sen, der im Vorstand bisher für die börsennotierten Töchter Siemens Healthineers und Siemens Gamesa zuständig gewesen sei, neuer Chef von Siemens Energy und der ehemalige Osram-CFO Klaus Patzak Finanzvorstand werden sollten. Als Chef für das operative Geschäft sei nun Tim Holt vorgestellt worden, der diese Rolle bereits bei der Sparte Gas and Power, die den Kern des neuen Konzerns bilde, innehabe. Er werde zusätzlich das Ressort Personal übernehmen.Siemens stelle die Weichen bei der Tochter. Die Positionen würden großteils intern vergeben. Siemens Energy solle als Spin-off an die Aktionäre gehen. Ob der Börsengang ein Erfolg werde, müsse sich zeigen. Die Vergangenheit zeige jedoch, dass ähnliche Schritte meist gut angekommen seien. Trotz der starken Entwicklung bei Siemens zuletzt sollten Anleger vor den Quartalszahlen am 7. November weiter die Füße still halten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:105,58 EUR +0,44% (29.10.2019, 14:40)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:105,82 EUR +0,67% (29.10.2019, 14:51)