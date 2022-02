Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

134,80 EUR +0,78% (07.02.2022, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

134,64 EUR +1,36% (07.02.2022, 14:58)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (07.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens könne sich derzeit auf eine gute Nachfrage in seinen drei Kernbereichen Digital Industries mit dem Software- und Automatisierungsgeschäft, intelligenter Infrastruktur sowie Mobility stützen. Die Auftragsbücher seien dabei gut gefüllt. Nach deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr wolle das Management um den seit rund einem Jahr amtierenden Konzernchef Roland Busch daher den Wachstumskurs auch 2021/22 fortsetzen, wenn sich die Dynamik auch abschwächen dürfte.Zumindest für die erste Hälfte des Geschäftsjahres erwarte Busch unter anderem wegen Engpässen bei Bauteilen weiter längere Lieferzeiten. Zusätzlichen Gegenwind würden höhere Materialpreise, steigende Transportkosten sowie ein teilweiser Mangel an Fachkräften bringen. Durch die geplanten Preiserhöhungen sollten die Belastungen bis zur zweiten Hälfte des Geschäftsjahres weitgehend kompensiert werden. Über den Verlauf des ersten Quartals wolle Siemens an diesem Donnerstag (10.02.) berichten.Dabei sorge die Medizintechniktochter Healthineers für große Zufriedenheit in der Vorstandsetage. Nach einem Rekordjahr habe das Unternehmen seinen guten Lauf jüngst auch im ersten Geschäftsquartal fortgesetzt und die Prognose angehoben. Mit der milliardenschweren und von Siemens unterstützten Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian habe sich Healthineers zudem eine große Wachstumshoffnung ins Haus geholt.Das gegenteilige Bild biete aktuell Siemens Energy. Siemens habe das Energietechnikgeschäft 2020 abgespalten und halte selbst noch 35 Prozent. Schlechte Geschäfte im zugehörigen, ebenfalls börsennotierten Windkraftgeschäft Gamesa, die auch durch hausgemachte Probleme verursacht seien, hätten bereits zweimal die Planungen von Energy zunichtegemacht - mit entsprechenden Folgen für den Aktienkurs.Immer wieder würden daher Fragen aufkommen, wie Siemens mit seinen Anteilen sowohl an Healthineers (derzeit gut 75 Prozent) und Energy umgehe. Dies dürfte auch wieder einmal Thema der ebenfalls am Donnerstag stattfindenden Hauptversammlung sein. So habe etwa die Fondsgesellschaft Union Investment eine entsprechende Frage dazu eingereicht. Konzernchef Busch habe bislang betont, dass Healthineers zum Kerngeschäft gehöre.Abseits dessen miste Siemens sein Portfolio weiter aus und verkaufe Randgeschäfte, wie zuletzt die Verkehrstechniktochter Yunex. Insgesamt sollten Verkäufe von Randbereichen oder deren Ausgliederungen im laufenden Geschäftsjahr zum Gewinn nach Steuern mit etwa 1,5 Milliarden Euro soviel beitragen wie im Vorjahr.Siemens baue um und sei auf dem richtigen Weg. Die Geschäfte würden gut laufen, auch die Zahlen zum abgelaufenen Quartal sollten stimmen.Anleger können den jüngsten Rücksetzer zum Kauf der Siemens-Aktie nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)