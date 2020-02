Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (12.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers wolle im laufenden Geschäftsjahr deutlich profitabler werden. Der bereinigte Gewinn solle um sechs bis zwölf Prozent im Vergleich zu 2019 steigen, habe Siemens Healthineers anlässlich der Hauptversammlung am Mittwoch in München angekündigt. Auch für die Jahre 2021 und 2022 gebe sich Siemens Healthineers zuversichtlich. Der Umsatz solle um jeweils mehr als fünf Prozent und das Ergebnis je Aktie um jeweils rund zehn Prozent zulegen. Der Vorstand habe der Hauptversammlung vorgeschlagen, schon für 2019 die Dividende um 14 Prozent auf 0,80 Euro pro Aktie zu erhöhen.Siemens Healthineers habe im Geschäftsjahr 2019 (30. September) mit weltweit 52.000 Beschäftigten einen Umsatz von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro erzielt. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen Investitionen von rund 400 Millionen Euro beschlossen, alleine am Standort Deutschland.In das erste Quartal 2019/20 sei der Konzern allerdings mit einem Gewinnrückgang gestartet. Analysten hätten bereits hier jedoch mit einem Gewinnanstieg gerechnet. Dies habe zuletzt für Unmut bei den Anlegern gesorgt. Die Aktie sei auf Korrekturfahrt gegangen.Siemens Healthineers habe sich durch einen Börsengang im Frühjahr 2018 teilweise vom Siemens-Konzern gelöst. Die Siemens AG sei aber weiter Hauptaktionär mit 85 Prozent der Anteile. Das Unternehmen stelle technische Geräte und Lösungen für Ärzte und Krankenhäuser her - vom Röntgenapparat bis zu hochkomplexen Anlagen für OP-Säle.Langfristig bleibt "Der Aktionär" für den Medizintechnik-Titel unverändert positiv gestimmt, so Marion Schlegel. (Analyse vom 12.02.2020)Mit Material von dpa-AFX