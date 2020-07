Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

41,59 EUR -1,20% (14.07.2020, 11:01)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

41,665 EUR -2,49% (14.07.2020, 10:47)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (14.07.2020/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL).Nach dem enttäuschenden Start von Siemens Healthineers in das Geschäftsjahr 2019/20 habe das Unternehmen trotz COVID-19-Pandemie einen positiven Geschäftsverlauf im zweiten Quartal aufweisen können. Der Auftragseingang sei angesichts der Lage solide. Das Management sehe sich in der aktuellen Situation als "starker Partner an der Seite unserer Kunden". Aufgrund der bestehenden Unsicherheiten werde bis auf Weiteres auf die Veröffentlichung von spezifischen Erwartungen verzichtet, doch würden die fundamentalen Wachstumstreiber des eigenen Geschäfts als unverändert intakt bewertet. In den nächsten drei Geschäftsjahren sollte der Gewinn überproportional im Vergleich zum Umsatz erhöht werden.Vor diesem Hintergrund bestätigt Holger Fechner, Analyst der Nord LB, sein "kaufen"-Rating für die Siemens Healthineers-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin EUR 52,00. (Analyse vom 14.07.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siemens Healthineers AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: