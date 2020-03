Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (05.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers schließe eine weitere Technologiepartnerschaft mit einem Krankenhausverbund. So werde der Konzern für die rheinland-pfälzische Marienhausgruppe eine Digitalstrategie entwickeln und langfristig 18 Krankenhäuser vernetzen, habe die Siemens-Tochter am Donnerstag in Erlangen mitgeteilt. Der Vertrag habe ein Volumen von rund 40 Millionen Euro über eine Laufzeit von zehn Jahren und könne weitere fünf Jahre verlängert werden.Die Partnerschaft sehe die Erneuerung und die Betreuung von etwa 130 bildgebenden medizintechnischen Geräten an den Standorten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor. Das Personal werde online geschult.Siemens Healthineers arbeite seit einiger Zeit vermehrt mit Klinikgruppen zusammen. Im vergangenen Sommer etwa sei das Unternehmen in den USA mit den Universitäten von Missouri sowie dem akademischen Gesundheitsversorger MU Health Care eine Partnerschaft eingegangen, eine der größten für Healthineers in den USA bislang.Siemens Healthineers stehe dabei unter anderem mit Philips im Wettbewerb. Die Niederländer hätten vor kurzem ebenfalls eine weitere Kooperation mit einem deutschen Krankenhaus-Betreiber melden können. Der niederländische Gesundheitskonzern rüste die privaten Paracelsus-Kliniken mit bildgebender Medizintechnik aus, wie vor kurzem bekannt geworden sei. In dem acht Jahre laufenden Projekt liefere Philips etwa CT-, MRT-, Röntgen- und Ultraschallsysteme und sorge für Ersatz, Bewirtschaftung sowie Schulung der Mitarbeiter. Die Kooperation mit einem finanziellen Volumen von 24 Millionen Euro ziele auch auf Projekte zur Digitalisierung und für effizientere Prozesse so Philips.Langfristig bleibt "Der Aktionär" für den Medizintechnik-Titel Siemens Healthineers unverändert positiv gestimmt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)