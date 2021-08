Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

60,14 EUR +0,70% (23.08.2021, 09:03)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (23.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) charttechnisch unter die Lupe.Im September werde der DAX um 10 Titel auf dann 40 Indexmitglieder erweitert. Wenngleich die genaue Indexzusammensetzung noch nicht feststehe, sei die Aufstockung der 1. Deutschen Börsenliga aufgrund der größeren Diversifikation sowie der Einführung zusätzlicher Qualitätskriterien positiv zu werten. Die größte Indexveränderung der DAX-Geschichte würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zum Anlass nehmen, um in einer losen Folge die charttechnischen Perspektiven der möglichen Aufstiegskandidaten auf den Prüfstand zu stellen. Ihre im Juli gestartete Serie wollten sie nun mit der Aktie von Siemens Healthineers fortführen. Nach dem Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate zwischen 45 EUR und 50 EUR habe der Titel eine bemerkenswerte Rally auf das Börsenparkett gelegt. Diesen Kursanstieg - inklusive des neuen Allzeithochs bei 61,50 EUR - habe das Papier aber mit einem extrem hohen RSI-Wert von über 85 quittiert und auch der trendfolgende MACD notiere historisch hoch. Wenngleich der Aufwärtstrend absolut intakt sei, steige damit das Risiko, dass es im Anschluss an eine mögliche Indexaufnahme (zunächst) zu Gewinnmitnahmen komme. Eine erste Unterstützung stecke dabei die 38-Tage-Linie (akt. bei 55,74 EUR) ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:60,22 EUR +0,67% (23.08.2021, 09:09)