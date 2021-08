Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

59,70 EUR -2,45% (19.08.2021, 11:04)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

59,62 EUR -2,26% (19.08.2021, 10:51)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (19.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Seit Wochen klettere die Siemens Healthineers-Aktie von Hoch zu Hoch. Der Medizintechnikkonzern profitiere weiter vom Verkauf der Corona-Schnelltests, auch sonst laufe es operativ gut. Im September werde die Siemens-Tochter zudem so gut wie sicher in den DAX aufsteigen. Das könnte weiteren Schwung verleihen.Konzernchef Bernd Montag habe derzeit allen Grund, zufrieden zu sein. Nach einer Corona-Delle im vergangenen Jahr befinde sich das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs. Die Geschäfte würden dabei besser laufen als gedacht - so habe Siemens Healthineers in diesem Jahr bereits dreimal seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 angehoben, zuletzt Ende Juli. Dabei profitiere das Unternehmen von einem außergewöhnlich guten Geschäft seiner Diagnostik-Sparte - dank der hohen Nachfrage nach Corona-Schnelltests überwiegend in Europa.Im dritten Geschäftsquartal habe Siemens Healthineers daher stark zugelegt und rund 5 Mrd. Euro erlöst, 51% mehr als im schwachen Vorjahresquartal, als die Corona-Krise das Geschäft belastet habe. Erstmals habe auch die im April abgeschlossene Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian dazu beigetragen. Auf vergleichbarer Basis habe das Plus bei knapp 39% gelegen. Die Diagnostiksparte habe dabei herausgeragt und habe ihre Erlöse fast verdoppeln können. Das Geschäft mit Antigen-Schnelltests dürfte aber seinen Höhepunkt erreicht haben, habe Finanzvorstand Jochen Schmitz jüngst gesagt. Im letzten Viertel des Geschäftsjahres sei mit einer deutlichen Abschwächung zu rechnen, dazu komme ein erheblicher Preisverfall bei den Tests.Große Erwartungen setze Siemens Healthineers in Varian, die teuerste Übernahme der Firmengeschichte solle das Wachstum weiter ankurbeln. Der US-Krebsspezialist werde seine bereinigte Umsatzrendite deutlich steigern, habe Schmitz gesagt. Dabei helfen sollten neben Umsatzsteigerungen auch Synergieeffekte. Diese dürften bis zum Geschäftsjahr 2024/25 über den derzeit avisierten 300 Mio. Euro liegen, so der Finanzvorstand jüngst in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung". Er habe zudem für den Mitte November geplanten Kapitalmarkttag höhere mittelfristige Ziele angedeutet.Starke Geschäfte, eine Corona-Sonderkonjunktur und der anstehende DAX-Aufstieg: Bei Siemens Healthineers gebe es derzeit wenig Grund zur Kritik. Eine Konsolidierung scheine zwar langsam überfällig. Langfristig würden die Aussichten allerdings weiterhin stimmen. Anleger sollten deshalb die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)