Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

44,62 EUR -0,70% (23.07.2020, 15:41)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

44,52 EUR -0,85% (23.07.2020, 15:30)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers (23.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern habe sich in der Corona-Krise bislang robust gehalten. So habe Siemens Healthineers etwa Tests im Zusammenhang mit dem Virus entwickelt, auch die Nachfrage in der Bildgebung halte an. Dennoch rechne die Siemens-Tochter kurzfristig mit einer Delle. Langfristig sehe sich das Unternehmen jedoch gut gerüstet und setze im milliardenschweren Medizintechnikmarkt auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz.Siemens Healthineers hoffe dabei auf Millioneneinnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise. So könnten die beiden jüngst entwickelten Corona-Tests - ein molekularer und ein Antikörpertest - zusammen einen dreistelligen Millionenbetrag in die Kassen spülen, habe Finanzvorstand Jochen Schmitz bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal im Mai in Aussicht gestellt. Die Produktion habe das Unternehmen dafür hochgefahren.Aber auch im Geschäft mit der Bildgebung könnte Siemens Healthineers von Corona profitieren: Auf Computertomographen könnten Lungenerkrankungen schnell erkannt und diagnostiziert werden, mit Blutgassystemen würden die Lungenfunktionen von Intensivpatienten überwacht. Dennoch erwarte Schmitz durch die Krise zunächst eine Umsatzdelle.Siemens Healthineers sei in einem lukrativen Wachstumsmarkt gut positioniert. Die Aktie bleibt langfristig ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Auch kurzfristig bestehe bei den Zahlen (Präsentation am 3. August) Überraschungspotenzial, nachdem zuletzt bereits der Rivale Philips die Erwartungen geschlagen habe. (Analyse vom 23.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link