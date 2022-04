Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (29.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Siemens Healthineers sei einer der Profiteure der Corona-Krise gewesen. Aber auch abseits dessen könne der Konzern auf ein robustes Wachstum blicken. Dennoch hat sich der DAX-Titel zuletzt enttäuschend entwickelt. Die Probleme bei den Lieferketten und das schwache Marktumfeld würden doch stärker als gedacht belasten.Dabei seien die Geschäfte von Siemens Healthineers zuletzt besser als erwartet gelaufen. So sei die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests zum Nachweis von Covid-19 mit der Verbreitung der Omikron-Variante in Europa zum Jahresende höher gewesen als zuvor angenommen. Eigentlich habe Healthineers damit gerechnet, dass das Geschäft mit den Schnelltests stärker abebbe. Als Folge habe das Management um Konzernchef Bernd Montag bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal (per Ende Dezember) die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 angehoben.So rechne Siemens Healthineers jetzt mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent, nachdem der DAX-Konzern zuletzt bestenfalls zwei Prozent Wachstum in Aussicht gestellt habe. Darin ausgeklammert seien Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe. Die Schnelltests sollten etwa 700 Mio. Euro Umsatzbeitrag liefern statt bisher 200 Mio. Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie sehe Healthineers dadurch bei 2,18 bis 2,30 Euro. Auch hier sei die Siemens-Tochter bisher von weniger ausgegangen. Dabei erwarte Finanzvorstand Jochen Schmitz mit Blick auf die Schnelltests ein starkes H1. Danach dürften die Ergebnisbeiträge wieder zurückgehen.Die schwierige Situation bei den Lieferketten sei derweil auch bei Siemens Healthineers angekommen und dürfte die bereinigte operative Marge vor allem in den ersten sechs Monaten belasten. Jedoch würden Beschaffung und Logistik weiterhin "gut gemanagt", habe Schmitz bei den Quartalszahlen erklärt. Wesentliche negative Auswirkungen auf den Umsatz würden trotz der Engpässe etwa bei elektronischen Komponenten daher nicht erwartet.Am 4. Mai werde Siemens Healthineers die Zahlen zum zweiten Quartal 2021/22 vorlegen. Dann werde sich zeigen, wie stark sich die Lieferkettenprobleme bereits auswirken würden oder ob es neue Impulse für die Siemens Healthineers-Aktie gebe. Denn langfristig bleibe die Aktie zwar ein Basisinvestment, doch das Chartbild sei angeschlagen.Anleger beachten den Stopp bei 48 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)