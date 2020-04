Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com (02.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Medizintechnik- und Biotech-Konzerne würden weiter auf Hochtouren an einer Lösung im Kampf gegen das Coronavirus arbeiten. Auch Siemens Healthineers treibe die Forschung voran und bringe ein neues Testkit zur Erkennung des Coronavirus auf den Markt. Notfall-Zulassungen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde FDA seien bereits beantragt."Testkits werden bereits innerhalb der Europäischen Union für Forschungszwecke ausgeliefert, um die Verfügbarkeit zu beschleunigen, während das Unternehmen weiterhin das sogenannte Emergency Use Assessment and Listing der WHO für den klinischen Einsatz verfolgt", habe Siemens Healthineers am Donnerstag bekannt gegeben. Auch Gespräche mit der FDA seien bereits aufgenommen worden."Der Siemens Healthineers-Test soll Forschern helfen, das Virus in weniger als drei Stunden positiv zu identifizieren, damit medizinische Fachkräfte so schnell wie möglich die notwendigen nächsten Behandlungsschritte bei ihren Patienten einleiten können", so der Konzern weiter. Die Siemens-Tochter baue bereits seine Produktionskapazitäten aus, um die kommerzielle Einführung nach Erhalt der Genehmigungen umsetzen zu können.Anleger können wieder erste Positionen aufbauen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link