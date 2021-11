XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

60,40 EUR +0,67% (16.11.2021, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (17.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Siemens Healthineers habe sich höhere Mittelfristziele gesetzt. Das Wachstum solle in den kommenden Jahren beschleunigt werden, habe die Siemens-Tochter am Mittwoch im Vorfeld ihres Kapitalmarkttages angekündigt. Überdurchschnittlich wachsen solle dabei die US-Neuerwerbung Varian. Aber auch in den übrigen Sparten rechne das Unternehmen mit weiterem Wachstum. Die Dividendenpolitik bleibe derweil unverändert: Siemens Healthineers wolle weiter 50 bis 60% des Nettogewinns ausschütten.Die neuen, ambitionierteren Ziele seien zu begrüßen. Angesichts der gestiegenen Bewertung sei ein stärkeres Wachstum aber auch durchaus notwendig. Weiterhin gelte: Die Aussichten in der Medizintechnik seien gut, Siemens Healthineers sei hier bestens positioniert. Die Aktie bleibe deshalb ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:61,08 EUR +1,53% (17.11.2021, 08:57)