Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

41,765 EUR +1,80% (18.12.2020, 13:42)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

41,82 EUR +2,04% (18.12.2020, 13:30)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (18.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Die lange Konsolidierung bei Siemens Healthineers scheine endlich beendet. Auch am Freitag setze die Aktie des Medizintechnikkonzerns ihren Aufwärtstrend fort. Schwung liefere einmal mehr eine bullishe Analystenstudie. Für das Analysehaus Bernstein sei die Aktie ein Top-Pick für das kommende Jahr.Nach enttäuschenden Jahren im Diagnostikgeschäft rechne Analystin Lisa Bedell Clive hier mit Aufwind. Sie sehe zudem wegen der Covid-19-Antigen-Tests bei der Prognose Luft nach oben. Bis 2024 rechne Bedell Clive mit einem Umsatzwachstum von rund sechs Prozent pro Jahr und steigenden Margen. Siemens Healthineers gehöre deshalb zu ihren Favoriten, die Einstufung laute entsprechend "outperform" und das Kursziel liege bei 48 Euro.Zahlreiche Experten hätten Siemens Healthineers zuletzt zu einem der Favoriten für das kommende Börsenjahr erkoren. Aufgrund der starken Position in einem lukrativen Wachstumsmarkt, der attraktiven Bewertung und der anstehenden positiven Effekte durch die milliardenschwere Varian-Übernahme komme das nicht überraschend. Klar sei aber auch, dass sich der Konzern zur Finanzierung des Deals weitere finanzielle Mittel beschaffen müsse. Das habe den Kurs zuletzt über Monate belastet - und dürfte dies vorerst weiter tun.Anleger bleiben unverändert an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link