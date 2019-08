Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (09.08.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Wie der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers am Donnerstag mitgeteilt habe, übernehme der Konzern das börsennotierte US-Unternehmen Corindus für insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar in bar. Dabei zahle die Siemens-Tochter 4,28 Dollar je Aktie. Dies entspreche einem Aufschlag von 77 Prozent im Vergleich zum Kurs von Corindus am Mittwochabend.Corindus entwickle, produziere und vertreibe mit rund 100 Mitarbeitern robotergestützte Systeme für minimalinvasive Gefäßeingriffe. Die Transaktion solle Ende des Jahres abgeschlossen sein und stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch Behörden und Aktionäre von Corindus. Noch sei das Unternehmen klein: 2018 sei Corindus auf einen Umsatz von 10,8 Millionen Dollar gekommen und habe einen Verlust von knapp 35 Millionen Dollar gemacht. Healthineers-Finanzchef Jochen Schmitz habe jedoch in einer Analystenkonferenz das Wachstumspotenzial hervorgehoben und sich zuversichtlich gezeigt, dass Corindus ab 2023 positiv zum Ergebnis beitragen werde. Finanziert werde die Übernahme durch ein Darlehen der Konzernmutter Siemens. Siemens-Vorstand und Healthineers-Aufsichtsratschef Michael Sen habe auf Twitter erklärt, die Übernahme von Corindus passe "perfekt" zur Healthineer-Strategie.Das Geschäftsfeld Advanced Therapies, das sich der Präzisionsmedizin widme, sei mit einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro für 2017/18 die kleinste Sparte von Healthineers, das auf einen Gesamtumsatz von 13,4 Milliarden Euro komme, wachse aber aktuell mit am stärksten. Zudem erziele das Geschäft robuste Margen. Es sei die erste große Übernahme von Healthineers seit dem Börsengang im vergangenen Jahr.Viele Analysten würden den Kaufpreis allerdings als recht hoch bewerten. Auch Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank habe den hohen Aufschlag bemängelt. Strategisch sei die Übernahme jedoch sinnvoll, denn sie stärke das Wachstum im Segment Präzisionsmedizin. Er habe deswegen seine "buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von 45 Euro bestätigt."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass dies bald gelingen kann. Insgesamt ist das Unternehmen gut aufgestellt, die Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Marion Schlegel. (Analyse vom 09.08.2019)Mit Material von dpa-AFX