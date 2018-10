Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (11.10.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Nach dem IPO habe das Papier zunächst nur eine Richtung gekannt - gen Norden. Doch in den vergangenen Tagen und Wochen sei die Medizintechniktochter von Siemens deutlich unter die Räder geraten. Seit dem Hoch habe der Titel fast 20 Prozent verloren. Der Kurseinbruch erscheine übertrieben.Im Sog des schwachen Marktumfelds sei die Siemens Healthineers-Aktie zwischenzeitlich unter die 32-Euro-Marke gerutscht. Damit sei die Aktie, die inzwischen im MDAX und im TecDAX notiere, so billig zu haben wie zuletzt Ende April. Klar sei, dass das Risiko am Gesamtmarkt derzeit hoch sei, es dürfte weiterhin sehr turbulent zugehen.An den langfristig guten Aussichten des Unternehmens habe sich aber nichts geändert. Siemens Healthineers bewege sich in einer wachstumsstarken Branche und habe sich eine starke Marktposition erarbeitet. In den nächsten Jahren sollten Marktanteile gewonnen und Umsatz sowie Gewinn erhöht werden.Der deutliche Rücksetzer ist bei der Siemens Healthineers-Aktie eine klare Einstiegschance, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link