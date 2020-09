Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers (04.09.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL).Siemens Healthineers habe zur Finanzierung der milliardenschweren Varian-Übernahme eine erste Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts unter teilweise Inanspruchnahme des genehmigten Kapitals durchgeführt. Siemens Healthineers habe 75,0 Mio. neue Aktien (entspreche 7,5% des Grundkapitals; Gesamtaktienzahl: 1.075,0 (bisher: 1.000,0) Mio. Stück) zu 36,40 Euro je Aktie (Abschlag von 5% ggü. Xetra-Schlusskurs vom 02.09.) platziert (Bruttoemissionserlös: 2,73 Mrd. Euro). Der Anteil des Mehrheitsaktionärs Siemens sei von 85,0% auf 79,1% gesunken, womit sich der Streubesitz folglich von 15,0% auf 20,9% erhöht habe.Die Varian-Übernahme solle in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2021 abgeschlossen werden. Die Akquisition (16,4 Mrd. USD in bar) solle mit bis zu ca. 50% über neues Eigenkapital (Kapitalerhöhung(en)) finanziert werden. Gottschalt überrasche das Vorgehen (Kapitalerhöhung in mehreren Schritten) nicht (sei marktschonender).Der Analyst habe seine Prognosen infolge der Kapitalerhöhung reduziert (u.a. EPS 2019/20e: 1,46 (alt: 1,47) Euro; EPS 2020/21e: 1,57 (alt: 1,69) Euro). Der Analyst sei bezüglich der Varian-Akquisition nach wie vor äußerst zwiegespalten (strategisch durchaus sinnvoll vs. sehr hoher bzw. zu hoher Übernahmepreis). Die Siemens Healthineers-Aktie sei seit Bekanntgabe der Varian-Übernahme (Sonntag (02.08.); Xetra-Schlusskurs vom 31.07.: 43,955 Euro) um 17% gesunken (allein am 03.09.: -5%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: