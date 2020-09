Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (03.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Eine Kapitalerhöhung von Siemens Healthineers belaste am Donnerstag den Kurs des Medizintechnikkonzerns. Zwischenzeitlich gebe der Titel um mehr als drei Prozent nach, die Stimmung bleibe getrübt, da weitere Kapitalaufnahme drohe.Nachdem die Papiere am Vortag auf Xetra bei 38,32 Euro aus dem Handel gegangen seien, seien die neuen Anteile für die Übernahme eines US-Unternehmens zu je 36,40 Euro verkauft worden.Entsprechend seien die Healthineers-Papiere am Donnerstag unter Abgabedruck gekommen: Auf Xetra seien sie 3,2 Prozent tiefer zu 36,83 Euro gehandelt worden. Ein Händler habe darauf verwiesen, dass der Kapitalschritt wegen der seit längerer Zeit angedachten Akquisition angekündigt und so im Zuge der jüngsten Kursschwäche wohl auch schon eingepreist worden sei.Siemens Healthineers wolle mit der Einnahme von 2,7 Milliarden Euro aus der Kapitalerhöhung den Kauf des US-Krebstherapie-Spezialisten Varian zumindest teilweise finanzieren. Die Siemens-Tochter habe die Akquisition Anfang August verkündet und laut Branchenkreisen zunächst mit einer Zwischenfinanzierung gestemmt.Mit der Kapitalerhöhung würden die Chancen von Healthineers steigen, in den DAX aufgenommen zu werden. Denn mit einer Marktkapitalisierung von knapp 40 Milliarden Euro habe das Unternehmen schon bislang zu den wertvollsten deutschen Unternehmen gehört.Durch den Zukauf werde Siemens Healthineers bei Krebsforschung und -therapie einen Riesensprung machen.Investoren, die an Bord sind, können auf mittelfristige Sicht engagiert bleiben, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". Neueinsteiger müssten derzeit aber nichts überstürzen. (Analyse vom 03.09.2020)