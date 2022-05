XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (26.05.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die anhaltend hohe Nachfrage nach Corona-Schnelltests hat Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) im zweiten Geschäftsquartal kräftige Zuwächse beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Rückenwind habe außerdem die Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian geliefert. Die Erlöse seien um rund 38 Prozent auf knapp 5,5 Mrd. Euro gestiegen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Auf vergleichbarer Basis habe das Plus bei 15,8 Prozent gelegen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) habe sich um fast die Hälfte auf 980 Mio. Euro verbessert. "Unser Geschäft erweist sich weiterhin als sehr widerstandsfähig angesichts beispielloser Herausforderungen", habe Vorstandschef Bernd Montag gesagt.Der Konzern habe daher die Messlatte für das laufende Geschäftsjahr erneut ein Stück höher gelegt: So solle der Umsatz auf vergleichbarer Basis statt um 3 bis 5 Prozent jetzt um 5,5 bis 7,5 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Allein die Antigen-Tests sollten 1,3 Mio. Euro beisteuern, 600 Mio. mehr als gedacht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erwarte Healthineers jetzt bei 2,25 bis 2,35 Euro, nach zuletzt 2,18 bis 2,30 Euro. Analysten hätten bisher im Schnitt lediglich mit einem Umsatzplus von 4,4 Prozent und einem Ergebnis je Aktie von 2,28 Euro gerechnet.Entsprechend positiv sei die Reaktion der Börse ausgefallen. Die Aktie konnte binnen weniger Tage um rund 10 Prozent zulegen und sich somit wieder deutlich von der markanten Unterstützung bei 50 Euro nach oben absetzen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2022)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:53,74 EUR -0,48% (26.05.2022, 09:00)