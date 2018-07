Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

38,375 EUR -1,98% (30.07.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

38,33 EUR -2,02% (30.07.2018, 17:51)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (30.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) von 34 auf 36 EUR.Sondereffekte belasten würden die Ertragsebene belasten: Der Umsatz sei mit 3,3 Mrd. EUR in Q3 trotz erheblicher Wechselkursbelastungen (-165 Mio. EUR) um 29 Mio. EUR über denMarkterwartungen gewesen. Das organische Wachstum habe bei etwa 5% (Q2 4%) gelegen. Hauptwachstumstreiber seien im Segment Imaging z.B. molekulare bildgebende Systeme und Magnetresonanztomographen gewesen. Der adjustierte Gewinn habe jedoch mit 357 Mio. EUR (Konsenserwartung 361 Mio. EUR) überwiegend wegen Wechselkurseffekten in der Höhe von -46 Mio. EUR um 7% unterhalb des Vorjahresniveaus gelegen. Zusätzliche Sondereffekte (z.B. aktienbasierte Vergütungen abzüglich positiver Pensionsfondseffekte) hätten Netto mit etwa 7 Mio. EUR belastet. Dabei sei zu erwähnen, dass das Segment Diagnostics derzeit durch die Markteinführung der Analyseplattform Atellica und eines in der Anfangsphase defizitären Automatisierungsauftrags belastet werde. Der Ausblick (3 bis 4% organisches Wachstum, adjustierte Vorsteuermarge von 17 bis 18%) sei bestätigt worden. Insofern dürfte ein etwas schwächeres organisches Wachstum in Q4 (LBBWe +3%) erwartet werden.Die Neupositionierung von Diagnostics scheine - in einer nach wie vor frühen Vermarktungsphase - gut voranzuschreiten. Im dritten Quartal hätten mehr als 310 (Q2: 250) Atellica Systeme verkauft werden können, nachdem im ersten Quartal nur 90 Geräte gemeldet worden seien. Insgesamt liege die Stückzahldynamik der Plattform Atellica aber im Rahmen der Erwartungen. Bis 2020 sollten 7000 Geräte jährlich verkauft werden. Die organische Wachstumsrate des Diagnosticssegments habe aber auch in Q3 mit 1% (Q2 0%) noch deutlich unterhalb der Wachstumsraten der Konkurrenten gelegen.Stoll ermittle basierend auf einem DCF-Modell einen fairen Wert je Aktie von 36 EUR. Wegen des soliden organischen Umsatzwachstums hebe er Kursziel von 34 auf 36 EUR an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: