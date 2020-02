Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (06.02.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) ist mit einem Gewinnrückgang ins neue Geschäftsjahr 2019/20 gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzanstieg um 8,7 Prozent auf knapp 3,6 Mrd. Euro habe die Siemens-Tochter im ersten Quartal (per Ende Dezember) unter dem Strich 304 Mio. Euro und damit zwölf Prozent weniger als im Vorjahr verdient. Das habe klar unter den Analystenschätzungen gelegen. Für den Ergebnisknick gebe es im Wesentlichen zwei Gründe: Zum einen habe das Geschäft mit der Bildgebung - eigentlich der zuverlässigste Gewinnbringer des Konzerns - geschwächelt, was Siemens Healthineers unter anderem mit einem aus Margensicht weniger günstigen Geschäftsmix im Vergleich zum Vorjahr begründet habe. Zum anderen sei die Labordiagnostik weiter von den Anlaufkosten des neuen Analysesystems Atellica belastet worden. Das bereinigte operative Ergebnis der Sparte habe sich mehr als halbiert, die entsprechende Marge habe nur noch 3,1 Prozent betragen, nach 7,8 Prozent im Vorjahr.An der Prognose für Geschäftsjahr 2019/20 habe der Konzern aber festgehalten - und dabei unter anderem auf den starken Auftragseingang im ersten Quartal verwiesen. Dieser habe um 20 Prozent über dem Umsatz gelegen. (Ausgabe 05/2020)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:41,20 EUR -1,20% (06.02.2020, 11:30)