Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

40,54 EUR +5,86% (04.11.2019, 09:13)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

38,37 EUR (01.11.2019)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (04.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers habe seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr (per 30. September) deutlich gesteigert, die eigenen Profitabilitätsziele aber leicht verfehlt. Grund dafür sei das unter den Erwartungen ausgefallene Ergebnis beim neuen Labordiagnostiksystem Atellica gewesen. So sei die bereinigte operative Marge um 0,1 Prozentpunkte auf 17,3 Prozent gestiegen, wie das Unternehmen am Montag in Erlangen mitgeteilt habe. Healthineers habe zuvor die untere Hälfte der Spanne von 17,5 bis 18,5 Prozent in Aussicht gestellt. Netto sei der Gewinn im Schlussquartal von 369 Millionen auf 502 Millionen Euro gestiegen.Wegen der Anlaufprobleme bei Atellica habe das Unternehmen sein Profitabilitätsziel für den Bereich um zwei Jahre verschoben. Abseits dessen wolle die Siemens-Tochter in den kommenden Jahren beim Gewinn deutlich zulegen. Für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2019/20 gehe das Unternehmen von einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie von sechs bis zwölf Prozent, nach einem Wert von 1,70 Euro im Vorjahr. In den darauffolgenden zwei Geschäftsjahren solle das Ergebnis je Aktie um je rund zehn Prozent zunehmen. Die Dividende solle von 70 Cent auf 80 Cent je Aktie steigen. Das entspreche einer Rendite von gut zwei Prozent. Der Münchner Industriekonzern Siemens halte seit dem Börsengang im März 2018 noch 85 Prozent an der Tochter.Die Aktie von Siemens Healthineers habe am Montagmorgen mit einem kräftigen Minus reagiert. Bei Lang & Schwarz habe das Papier zunächst mehr als vier Prozent verloren. Hiervon habe sich die Aktie aber rasch wieder erholen können. Sämtliche Verluste hätten wieder aufgeholt werden können. In den Tagen zuvor sei die Aktie an das Jahreshoch herangelaufen, das im April bei 38,85 Euro markiert worden sei. Dieses bleibe weiterhin im Visier. Gute Unterstützung bietet die 200-Tage-Linie, die bei rund 36,40 Euro verläuft, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: