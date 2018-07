Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

37,79 EUR -3,47% (30.07.2018, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

37,88 EUR -3,17% (30.07.2018, 14:12)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (30.07.2018/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) von 35 auf 40 Euro.Das neue Kursziel resultiere aus höheren mittelfristigen Wachstumsannahmen und einer im Vergleich zum Gesamtmarkt geringer als bisher unterstellten Schwankungsanfälligkeit des Aktienkurses, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Beim Medizintechnikunternehmen habe sich zwar im dritten Quartal 2017/18 eine Ergebnisschwäche gezeigt. Der Ausblick sei allerdings bestätigt worden. Diermeier habe seine EPS-Prognosen unverändert belassen.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Siemens Healthineers-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 35 auf 40 Euro angehoben. (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: