Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (21.05.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Seit Anfang Februar konsolidiere die Siemens Healthineers-Aktie den vorherigen Anstieg knapp unterhalb des damals erreichten Rekordhochs bei 49,98 Euro. Beim deutschen Medizintechnik-Konzern tue sich dennoch einiges. Nach dem Abschluss der Varian-Übernahme könnte der Umbau weitergehen. CEO Bernd Montag habe das ertragsschwache Ultraschall-Geschäft zumindest erstmals öffentlich in Frage gestellt."In dem Geschäft können wir sein, müssen es aber nicht", so Montag im Interview mit dem "Manager Magazin". Es trage "nur drei bis vier Prozent zum Konzernumsatz bei". In Finanzkreisen sei das Ultraschall-Geschäft zuletzt bereits immer wieder mit einem Verkauf in Verbindung gebracht worden. Der Wert der Sparte werde auf bis zu 1 Mrd. USD geschätzt - einst habe Siemens 2000 den Marktführer für Ultraschallgeräte Acuson für 700 Mio. USD gekauft.Einer Trennung von der Labordiagnostik, die trotz der Einführung der Atellica-Plattform weiter das Sorgenkind bleibe, habe Montag dagegen eine klare Absage erteilt: "Die strategische Logik ist intakt. Unser Ziel in der Labordiagnostik sind Margen um die 15 Prozent. Daran arbeiten wir, 2024/25 werden wir so weit sein."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: