Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

34,445 EUR -1,01% (23.10.2018, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

34,405 EUR -1,31% (23.10.2018, 10:50)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (23.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) dabei zu bleiben.Im schwachen Marktumfeld sei auch die Erholung bei dem MDAX-Titel ins Stocken geraten. Trotz positiver Analystenstudien sei der Ausbruch über den horizontalen Widerstand bei 37,30 Euro vorerst gescheitert. Im Vergleich zu vielen anderen Aktien sei das Bild aber nach wie vor relativ freundlich.Noch Anfang Oktober sei das Papier des Medizintechnikkonzerns in einen steilen Abwärtstrend übergegangen. Mittlerweile notiere die Aktie aber wieder deutlich höher im Bereich zwischen 34 und 36 Euro. Auf dem Weg nach oben warte vor allem die markante Hürde bei 37,30 Euro. Oberhalb davon wäre der Weg bis zur 40-Euro-Marke frei. Nach unten sichere weiterhin das jüngste Tief bei 31,90 Euro ab.Grundsätzlich würden die Aussichten für den Medizintechnikkonzern gut bleiben.Investierte Anleger sollten die Gewinne bei der Siemens Healthineers-Aktie laufen lassen. Neueinsteiger können auf positive Impulse vom Gesamtmarkt warten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link