Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (31.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld habe die Aktie von Siemens Healthineers zuletzt deutliche Verluste verkraften müssen. Doch nun scheine der DAX-Titel einen Boden bilden zu können. Zudem könnte es bereits in dieser Woche neue Impulse geben. Am Donnerstag, 3. Februar, lege der Medizintechnikkonzern Zahlen zum ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres vor.Bislang sei Siemens Healthineers einer der Profiteure der Corona-Krise. So habe im vergangenen Jahr das Geschäft mit Antigen-Schnelltests geboomt und einen Milliardenerlös beigesteuert. Diese vom Management um Konzernchef Bernd Montag als "Sonderkonjunktur" bezeichnete Entwicklung werde sich den Erwartungen zufolge zwar im laufenden Jahr nicht wiederholen, dennoch herrsche Zuversicht in Erlangen. So wolle das Unternehmen sein Wachstum mittelfristig beschleunigen. Kurzfristig dürfte jedoch im besten Fall nur ein leichtes Umsatzplus herausspringen, wobei nochmals ein robustes erstes Quartal erwartet werde.Im neuen Geschäftsjahr dürfte der Umsatz auf vergleichbarer Basis bei rund 18 Milliarden Euro stagnieren oder um bis zu zwei Prozent zulegen. Im ersten Quartal dürfte das Wachstum jedoch noch oberhalb dieser Spanne liegen, habe Finanzchef Jochen Schmitz im November angekündigt. Im Vorjahr habe der Zuwachs bei 19,3 Prozent gelegen. Nicht mit eingerechnet seien beim vergleichbaren Wachstum Zu- und Verkäufe sowie Währungsschwankungen.Das Management um Schmitz und Montag rechne für 2021/22 mit einem Beitrag der Antigen-Schnelltests von noch rund 200 Millionen Euro - nach 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Dabei gehe Healthineers von weniger verkauften Tests aus, zudem seien die Preise erheblich gefallen. Rechne man die Schnelltests heraus, erwarte Healthineers ein vergleichbares Umsatzplus von 5 bis 7 Prozent. Die Neuerwerbung Varian solle ab dem zweiten Halbjahr auch zum vergleichbaren Wachstum beitragen. Healthineers habe die milliardenschwere Übernahme des US-Krebsspezialisten im April abgeschlossen.Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 strebe das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent pro Jahr an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie solle um 12 bis 15 Prozent jährlich zulegen. Dabei setze das Unternehmen auf Innovationen und die Erschließung neuer Märkte. Healthineers wolle sich hierzu auf die Bekämpfung schwerwiegender Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf- und neurovaskuläre Erkrankungen konzentrieren.Die Aktie von Siemens Healthineers habe unter dem Ausverkauf der sogenannten Corona-Profiteure gelitten. Doch der Konzern habe viel mehr zu bieten als nur Corona-Tests und dürfte auch langfristig weiter wachsen.Die Siemens Healthineers-Aktie bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2022)Mit Material von dpa-AFX