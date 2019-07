Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (12.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe sich die Aktie von Siemens Healthineers peu à peu nach oben gearbeitet. Doch am Donnerstag seien die Anstrengungen binnen weniger Minuten zunichte gemacht worden. 10 Prozent habe die Aktie des Medizintechnikkonzerns seitdem verloren. Noch im Juli könnte es ein böses Erwachen geben.Mehrere Analysten hätten sich skeptisch gezeigt, ob Siemens Healthineers die eigenen Ziele erreichen könne. Während es in der Bildgebung nach wie vor gut laufe, dürfte vor allem das Diagnostikgeschäft die Geschäfte erneut belasten. Bei den Umsätzen sollte sich der MDAX-Konzern weiter auf Kurs befinden, doch die Margenziele könnten in Gefahr sein.Bereits in den vergangenen Quartalen habe Siemens Healthineers mit Problemen im Diagnostikgeschäft zu kämpfen gehabt. Die neue Plattform Atellica solle hier die Wende bringen, doch die Anlaufkosten seien hoch. Zudem werde in diesem Geschäft das große Geld erst mit den Reagenzien verdient - dazu müsse allerdings zunächst eine ausreichende Anzahl an Systemen bei den Kunden installiert werden.Neueinsteiger sollten aktuell abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Aktie von Siemens Healthineers. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 31,00 Euro. (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link