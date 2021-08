Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 58,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 04.08.2021 60,00 Outperform Credit Suisse Max Yates 03.08.2021 56,00 Halten DZ BANK Elmar Kraus 02.08.2021 57,50 Buy Kepler Cheuvreux William Mackie 02.08.2021 58,70 Overweight J.P. Morgan David Adlington 31.07.2021 49,00 Equal Weight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 30.07.2021 56,00 Buy Berenberg Bank Scott Bardo 30.07.2021

Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (18.08.2021/ac/a/t)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 49,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 30. Juli die Zahlen für das 3. Quartal 2021 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Juli habe Healthineers im 3. Quartal auch dank hoher Umsätze mit den Antigen-Schnelltests stark zulegen können und rund 5 Milliarden Euro erlöst, 51 Prozent mehr im Vergleich zum schwachen Vorjahresquartal, als die Corona-Krise das Geschäft belastet habe. Erstmals habe auch die im April abgeschlossene Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian beigetragen. Auf vergleichbarer Basis habe das Plus bei knapp 39 Prozent gelegen. Nach Steuern habe das Unternehmen mit 395 Millionen Euro 46 Prozent mehr verdient. Die Zahlen hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers habe nach einem starken Wachstum im 3. Quartal seine Jahresprognose erhöht. Vor allem beim Umsatz habe sich die Siemens -Tochter optimistischer gezeigt. Die Erlöse auf vergleichbarer Basis - also bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe - sollten 2020/21 (per Ende September) nun um 17 bis 19 Prozent zulegen. Bislang sei Siemens Healthineers von 14 bis 17 Prozent ausgegangen. Mit den Corona-Schnelltests wolle das Unternehmen nun 1 Milliarde Euro erzielen, statt 750 Millionen Euro. Auch beim bereinigten Ergebnis je Aktie zeigte sich das Unternehmen etwas zuversichtlicher und hob das untere Ende der Prognose an und erwartet nun 1,95 Euro bis 2,05 Euro, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, hat Max Yates von der Credit Suisse mit 60 Euro das höchste Kursziel veranschlagt. Die Einstufung wurde auf "outperform" belassen. Das Unternehmen habe mit den Zahlen erneut seine dominierende Stellung im wachsenden Markt bildgebender Diagnostik untermauert, schrieb Yates in einer am 3. August vorliegenden Studie. Siemens Healthineers habe beim Auftragseingang das vierte Quartal in Folge stärker zugelegt als der Kontrahent Philips im Geschäftsfeld Diagnostics & Treatment (D&T).Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: