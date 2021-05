Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 54,00 Buy Kepler Cheuvreux William Mackie 10.05.2021 54,40 Overweight J.P. Morgan David Adlington 06.05.2021 56,00 Kaufen NORD/LB Holger Fechner 05.05.2021 55,00 Outperform Credit Suisse Max Yates 04.05.2021 56,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 04.05.2021 49,00 Halten DZ BANK Elmar Kraus 04.05.2021 51,00 Neutral Independent Research Tobias Gottschalt 04.05.2021 46,00 Neutral UBS AG Thando Skosana 04.05.2021

46,54 EUR -0,34% (14.05.2021, 11:33)



46,56 EUR -0,13% (14.05.2021, 11:19)



DE000SHL1006



SHL100



SHL



SEMHF



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (14.05.2021/ac/a/t)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 56,00 oder 46,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 3. Mai die Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Aktienanalyse von Independent Research vom 4. Mai zu entnehmen ist, habe das Zahlenwerk für das zweite Quartal 2020/21 (31.03.) umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Analystenprognosen und dem Marktkonsens gelegen. Zum Erlösanstieg habe maßgeblich die Nachfrage nach Produkten mit COVID-19-Bezug in den Segmenten Imaging und Diagnostics beigetragen. Das bereinigte EBIT habe dagegen infolge überproportional gestiegener Herstellkosten stagniert. Siemens Healthineers habe die Varian-Übernahme zu 16,4 Mrd. USD am 15.04.2021 abgeschlossen. Der Ausblick 2020/21 sei unter Berücksichtigung der Varian-Akquisition sowohl beim organischen Umsatzwachstum als auch beim bereinigten EPS erhöht worden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der NORD/LB, die das Kursziel nach Zahlen von 52 auf 56 Euro erhöht und die Einstufung auf "kaufen" belassen hat. Der Medizintechniker habe die erfreuliche Geschäftsentwicklung im zweiten Geschäftsquartal 2020/21 fortgesetzt und den Ausblick bereits zum zweiten Mal angehoben, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am 5. Mai vorliegenden Studie. "Mit der Übernahme von Varian kann Siemens Healthineers in eine neue wirtschaftliche Dimension wachsen. Dadurch wird die Aktie interessanter für institutionelle Anleger", so der Experte.Die Schweizer Großbank UBS dagegen hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen und Anhebung des Ausblicks auf "neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Medizintechnikers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Thando Skosana in einer am 4. Mai vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: