Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie

(EUR) Rating

Siemens Healthineers-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 55,00 Buy Berenberg Bank Scott Bardo 08.02.2021 54,00 Outperform Credit Suisse Max Yates 08.02.2021 46,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 08.02.2021 53,00 Kaufen Bernstein Research Lisa Bedell Clive 03.02.2021 46,00 Halten DZ BANK Elmar Kraus 02.02.2021 48,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 02.02.2021 51,00 Buy Kepler Cheuvreux William Mackie 02.02.2021



Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

47,805 EUR +0,09% (16.02.2021, 14:14)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

47,66 EUR -0,02% (16.02.2021, 13:59)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (16.02.2021/ac/a/t)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: SEMHF) nach Bekanntgabe der endgültigen Quartalszahlen zu? 55,00 oder 46,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 1. Februar die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie der Aktienanalyse von "Der Aktionär" vom 1. Februar zu entnehmen ist, sei der vergleichbare Umsatz im ersten Quartal um 13,3 Prozent geklettert. Vor allem die Diagnostics-Sparte habe hier mit einem Plus von 23,5 Prozent geglänzt. Dabei hätten die Corona-Schnelltests einen signifikanten Umsatzbeitrag beigesteuert, doch auch im Kerngeschäft wachse die Sparte wieder. Bei der Bildgebung und den Advanced Therapies hätten Zuwächse von 9,3 respektive 6,3 Prozent gestanden.Stark vor allem auch: Die bereinigte EBIT-Marge des Konzerns sei um 550 Basispunkte auf 19,1 Prozent gestiegen. Entsprechend habe auch das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie vom 0.36 auf 0,49 Euro angezogen. Der Free Cashflow habe sich sogar auf 668 Millionen Euro mehr als verdoppelt.Angesichts des starken Jahresauftakts rechne Siemens Healthineers nun mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von acht bis zwölf Prozent. Bislang habe das Management plus fünf bis acht Prozent erwartet. Beim Ergebnis je Aktie werden 1,63 bis 1,82 Euro angepeilt - nach 1,58 bis 1,72 Euro zuvor, so "Der Aktionär" weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Schweizer Bank Credit Suisse, die das Kursziel für den Titel von 48 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen hat. Wie Analyst Max Yates in einer am 8. Februar vorliegenden Studie schrieb, bleibe der Medizintechnikkonzern ein bevorzugter Wert für das laufende Jahr. Der Analyst habe dies mit der Führungsstellung bei bildgebenden Verfahren, des mittelfristigen Wachstumspotenzial aus der Varian-Übernahme und dem kurzfristigen Potenzial durch Corona-Schnelltests begründet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: