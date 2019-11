Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 42,00 Hold HSBC Richard Latz 18.11.2019 48,00 Outperform Bernstein Research Lisa Bedell Clive 12.11.2019 38,00 Neutral Goldman Sachs Veronika Dubajova 08.11.2019 37,00 Neutral Credit Suisse - 08.11.2019 39,00 Hold Kepler Cheuvreux - 07.11.2019 35,80 Underweight J.P. Morgan David Adlington 06.11.2019 43,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 06.11.2019 38,00 Equal weight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 06.11.2019 40,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 05.11.2019 46,00 Kaufen DZ BANK Elmar Kraus 04.11.2019 42,00 Buy Berenberg Bank Scott Bardo 04.11.2019 37,00 Neutral UBS AG Sebastian Walker 04.11.2019 45,00 Buy Commerzbank AG Daniel Wendorff 04.11.2019 36,00 Sector Perform RBC Capital Markets Wasi Rizvi 04.11.2019



43,50 EUR +0,08% (18.11.2019, 17:35)



43,455 EUR -0,26% (18.11.2019, 18:51)



DE000SHL1006



SHL100



SHL



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (19.11.2019/ac/a/t)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 48,00 oder 35,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 4. November die Zahlen für das 4. Quartal 2019 veröffentlicht.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 4. November meldet, habe der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr (per 30. September) deutlich gesteigert, die eigenen Profitabilitätsziele aber leicht verfehlt. Grund dafür sei das unter den Erwartungen ausgefallene Ergebnis beim neuen Labordiagnostiksystem Atellica gewesen. So sei die bereinigte operative Marge insgesamt um 0,1 Prozentpunkte auf 17,3 Prozent gestiegen, wie das Unternehmen in Erlangen mitgeteilt habe. Healthineers habe zuvor die untere Hälfte der Spanne von 17,5 bis 18,5 Prozent in Aussicht gestellt. Netto sei der Gewinn von 369 Millionen auf 502 Millionen Euro gestiegen.Wegen der Anlaufprobleme bei Atellica habe das Unternehmen sein Profitabilitätsziel für den Bereich um zwei Jahre verschoben. Abseits dessen wolle die Siemens-Tochter in den kommenden Jahren beim Gewinn deutlich zulegen. Für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2019/20 gehe das Unternehmen von einem Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie von 6 bis 12 Prozent, nach einem Wert von 1,70 Euro im Vorjahr. In den darauf folgenden zwei Geschäftsjahren soll das Ergebnis je Aktie um je rund 10 Prozent zunehmen, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom US-Analysehaus Bernstein Research, das die Bewertung der Papiere bei einem Kursziel von 48 Euro mit "outperform" wieder aufgenommen hat. Die Bewertung erscheine für einen Weltklasse-Anbieter im Bereich Medizinische Bildgebung attraktiv, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am 12. November vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Medizintechnikbereich.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: