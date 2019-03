Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

98,29 EUR +1,12% (21.03.2019, 15:50)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (21.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld zähle die Siemens-Aktie am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX. Zwischenzeitlich sei sie sogar bis an die 100-Euro-Marke geklettert, auch wenn das hohe Niveau am frühen Nachmittag nicht ganz habe gehalten werden können. Schwung würden Gerüchte über eine mögliche Fusion der Gasturbinensparte verleihen.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe Siemens Gespräche mit dem japanischen Wettbewerber Mitsubishi Heavy Industries geführt. Für das kriselnde Gasturbinengeschäft gebe es demnach mehrere Optionen. Sowohl eine Komplett- als auch eine Teilabgabe des Geschäfts seien möglich, Siemens könnte die Turbinen aber auch behalten.Große Gasturbinen würden den Großteil des schwächelnden Kraftwerksgeschäfts ausmachen. Aufgrund der Energiewende werde der Markt für fossile Kraftwerke auch künftig problematisch bleiben. Bereits seit Mitte 2017 werde deshalb über einen möglichen Verkauf spekuliert - Mitsubishi habe dabei immer wieder als möglicher Partner gegolten. Siemens habe die Informationen bislang nicht kommentieren wollen.Sollten sich die Gerüchte diesmal bewahrheiten, könnte das der Siemens-Aktie nach Monaten der Tristesse neue Impulse liefern. Eine Lösung für die Krisensparte wäre ein Befreiungsschlag. Kurse über 100 Euro könnten möglich sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,36 EUR +1,04% (21.03.2019, 15:39)