Tradegate-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

21,85 EUR +5,91% (20.10.2021, 16:13)



XETRA-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

21,72 EUR +4,32% (20.10.2021, 15:37)



ISIN Siemens Gamesa-Aktie:

ES0143416115



WKN Siemens Gamesa-Aktie:

A0B5Z8



Ticker-Symbol Siemens Gamesa-Aktie:

GTQ1



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy SA:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (20.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Während die großen Indices nach der Erholung etwas konsolidieren würden, würden die Aktien der börsennotierten Turbinenbauer am Mittwoch auf breiter Front zulegen. Die Kursgewinne bei Siemens Gamesa & Co würden zeigen, dass Anleger wieder mehr Vertrauen in die Windbranche setzen würden - trotz der weiter bestehenden Risiken.Einer der Hauptauslöser für das Comeback grüner Aktien seien die erfolgreichen Sondierungsgespräche der Ampel-Parteien gewesen. SPD, Grüne und FDP wollten für die Windkraft an Land 2% der Landesflächen ausweisen und die Kapazitäten auf See erheblich steigern, zudem solle die Bürokratie abgebaut werden. Gleichzeitig habe die Inflationsangst der Anleger wieder abgenommen, an den Rohstoffmärkten beruhige sich die Lage etwas.Klar sei allerdings auch, dass der deutsche Markt für die Turbinenbauer nicht über Wohl und Wehe entscheiden werde. Trotz der Flaute der vergangenen Jahre in Deutschland seien ihre Auftragsbücher voll. Das Problem sei die Marge und die hohen Rohstoffkosten sowie die angespannten Lieferketten dürften auch im dritten Quartal noch einmal auf die Profitabilität gedrückt haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie: