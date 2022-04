Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

16,18 EUR +5,58% (20.04.2022, 15:45)



XETRA-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

16,20 EUR +5,95% (20.04.2022, 15:18)



ISIN Siemens Gamesa-Aktie:

ES0143416115



WKN Siemens Gamesa-Aktie:

A0B5Z8



Ticker-Symbol Siemens Gamesa-Aktie:

GTQ1



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (20.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem negativen Handelsstart sei die Aktie von Siemens Gamesa inzwischen deutlich ins Plus gedreht. Obwohl die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2022 enttäuschend ausgefallen seien, sei die Enttäuschung bei den Anlegern darüber schnell verflogen. Vieles sei bereits eingepreist.Im zweiten Quartal habe Siemens Gamesa nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von rund 2,2 Milliarden Euro erreicht. Dabei sei ein operativer Verlust von 304 Millionen Euro eingefahren worden. Die Nettoverschuldung liege bei 1,7 Milliarden Euro. Positiv bleibe dagegen die Auftragslage mit neuen Aufträgen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro.Wegen der schwachen Zahlen stelle Siemens Gamesa - wie auch die Mutter Siemens Energy - die Prognose für das laufende Jahr auf den Prüfstand. Als Grund für die Probleme nenne der Konzern etwa, dass der Hochlauf der 5.X-Plattform komplexer sei als bisher angenommen. Zudem gerieten die Margen durch die hohen Energie-, Rohstoff- und Transportkosten weiter unter Druck. Wichtige Turbinenkomponenten seien ebenfalls nicht verfügbar gewesen, auch die Staus in den Häfen oder verspätete Kundenanfragen hätten sich bemerkbar gemacht.Die Zahlen und Aussagen von Siemens Gamesa seien erneut schwach, schnelle Besserung sei weiter nicht zu erwarten. Doch nach dem massiven Kurssturz der vergangenen Monate sei inzwischen viel im Kurs eingepreist. Die positive Überraschung beim Verkaufspreis reiche da aus, um die Aktie ins Plus drehen zu lassen.Für nachhaltig steigende Kurse müssen die weiterhin zahlreichen Probleme aber noch behoben werden, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Gamesa-Aktie. (Analyse vom 20.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link