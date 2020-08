Xetra-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O& M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (27.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Erneuerbare Energien seien an der Börse derzeit sehr gefragt. Auch die Aktie von Siemens Gamesa habe sich zuletzt glänzend entwickelt - und das trotz eines kräftigen Verlusts im abgelaufenen Quartal. Nun habe der Konzern auf einem Kapitalmarkttag einen Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben. Dieser komme am Markt aber nicht gut an - die Aktie gerate deutlich unter Druck.Siemens Gamesa wolle demnach bis 2023 stärker zu wachsen als die Branche. Zudem wolle der Konzern künftig mindestens 25 Prozent des Nettogewinns als Dividenden ausschütten.Der neue Ausblick bedeute für die Ergebnisse kurzfristig Belastung, habe Analyst Akash Gupta von J.P. Morgan kommentiert. Mittelfristig bedeuteten die Aussichten aber Potenzial nach oben. Seine Einstufung laute unverändert "overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro. Vestas aus Dänemark, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie: