Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (02.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Die anhaltenden Probleme bei der Windkrafttochter des Energietechnikkonzerns Siemens Energy würden deren Chef nun seinen Job kosten. Andreas Nauen werde zum 1. März durch Jochen Eickholt ersetzt, habe Siemens Gamesa mitgeteilt. Dieser sitze derzeit im Verwaltungsrat des Mutterkonzerns.Nach der abermaligen Senkung des Geschäftsausblicks habe es bereits Spekulationen über einen Wechsel an der Unternehmensspitze von Siemens Gamesa gegeben. Das Unternehmen habe erst jüngst wegen Lieferkettenproblemen, explodierenden Kosten, Projektverzögerungen und Mängeln mit ihrer neuen Landturbine den Ausblick gesenkt. Es seien die gleichen Probleme gewesen, wegen denen der spanische Windturbinen-Hersteller im vergangenen Sommer die Ziele schon einmal erheblich reduziert habe.Das habe nun in München, dem Sitz von Siemens Energy, für nachhaltige Verärgerung gesorgt, habe am Montag das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Die schlechten Nachrichten würden Konsequenzen haben. Noch sei aber keine offizielle Entscheidung über die Zukunft des Managers gefallen, der erst von eineinhalb Jahren das Ruder bei den Spaniern übernommen habe.Die Schwierigkeiten hätten das operative Ergebnis von Siemens Gamesa im am 31. Dezember beendeten ersten Quartal in Summe mit 289 Millionen Euro belastet, wie der Konzern zuletzt mitgeteilt habe. Dadurch sei das Unternehmen vorläufigen Berechnungen zufolge beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wieder deutlich in die Verlustzone gerutscht.Am Markt werde schon länger spekuliert, ob Siemens Energy die spanische Tochter komplett übernehme, um besser durchgreifen und sie damit schneller restrukturieren zu können. Das könnte auch den Aktien neue Perspektiven eröffnen. Der Kurs von Siemens Energy, das die Prognosen nach der Gamesa-Warnung ebenfalls gesenkt habe, sei in der Folge auf ein Rekordtief eingebrochen.Der Markt reagiere nicht gerade euphorisch. Auch "Der Aktionär" bleibe vorsichtig. Auch wenn die mittelfristigen Aussichten gut bleiben würden, überwögen aktuell die Probleme. Anleger warten deshalb ab, so Markus Bußler. (Analyse vom 02.02.2022)mit Material von dpa-AFX