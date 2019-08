Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

88,24 EUR -0,85% (28.08.2019, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

88,33 EUR -0,63% (28.08.2019, 16:37)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (28.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens könne einen weiteren Auftrag verbuchen. Zukünftig werde die Energie-Sparte Gas and Power beim Bau der weltweit zweitgrößten Hochspannungsgleichstromübertragungs (HGÜ)-Verbindung mitwirken. Bei der Aktie bleibe die Lage unterdessen aus charttechnischer Sicht weiter spannend. "Der Aktionär" zeige, auf welche Kursmarken Anleger jetzt achten müssten.Wie der Konzern bereits am Montag mitgeteilt habe, werde Siemens zwei Konverterstationen für die erste HGÜ-Verbindung Viking Link zwischen Großbritannien und Dänemark liefern. Ein insgesamt 767 Kilometer langes Gleichstromkabel, das unter der Nordsee verlaufen solle, werde beiden Ländern den Austausch von Storm ermöglichen und zudem die Netzstabilität steigern.Neben der Lieferung, Installation, und Inbetriebnahme der Konverterstationen sei Siemens zudem für das Systemdesign verantwortlich. Die Inbetriebnahme von Viking Link sei für 2023 geplant. Zum Auftragswert habe der Konzern allerdings keine Angaben gemacht.Aus charttechnischer Sicht sei die Siemens-Aktie weiterhin auf Richtungssuche. Nachdem der Angriff auf die Widerstandszone von 90,14 Euro bis 90,54 Euro weiter ausstehe, gehe es nun tendenziell eher abwärts. Sollte eine Gegenbewegung ausbleiben, drohe ein Test des kürzlich erreichten 52-Wochen-Tiefs bei 84,42 Euro. Könne dieses nicht gehalten werden, sei der Absturz auf ein neues Mehrjahrestief möglich.Jan Paul Fori von "Der Aktionär" empfiehlt vorerst, an der Seitenlinie zu warten und die Reaktion der Aktie an den genannten Kursmarken zu beobachten. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: