09.02.2021



31,23 EUR -1,85% (09.02.2021, 13:58)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (09.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Die Entwicklung klimafreundlicher Technologien habe Siemens Energy als wichtiges Wachstumsfeld für die Zukunft identifiziert. Nach der Wasserstoff-Kooperation mit Air Liquide habe der Konzern nun auch eine Zusammenarbeit mit BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11) vereinbart. So sollten die Emissionen des Chemiegiganten deutlich gesenkt werden.BASF und Siemens Energy hätten angekündigt, in einer strategischen Partnerschaft Möglichkeiten für den industriellen Einsatz klimaschonender Technologien auszuloten, damit BASF die ambitionierten Klimaziele erreichen könne. Am BASF-Standort in Ludwigshafen sollten konkrete Projekte wie die Wasserstoffproduktion, Wärmepumpen oder Stromnetze geprüft werden. Möglichst schnell solle auch geklärt werden, was technisch und ökonomisch überhaupt machbar sei und wie hoch die Investitionen wären."BASF ist führend in der Chemieindustrie und Vorreiter der Branche, wenn es um Innovationen für eine klimaschonende Chemieproduktion geht", so Christian Bruch, CEO von Siemens Energy. "Viele Zukunftstechnologien befinden sich noch in einer frühen Phase. Gemeinsam mit der BASF wollen wir die Erfahrungen aus den Pilotprojekten als Basis für die Umsetzung neuer Technologien und Konzepte nutzen und so die Energiewende in der Prozessindustrie aktiv mitgestalten."Auch BASF stehe auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. (Analyse vom 09.02.2021)